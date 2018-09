Nova técnica busca conter vazamento de óleo

A empresa British Petroleum (BP) iniciou ontem sua terceira tentativa para conter o vazamento no Golfo do México. A nova técnica, chamada de "lower marine riser cap", é arriscada e pode aumentar em até 20% o volume do vazamento, antes de estar finalizada.

Calcula-se que estejam vazando entre 12 mil e 19 mil barris de petróleo por dia do poço. Desde o acidente com a plataforma Deepwater Horizon, em 20 de abril, entre 68 milhões e 151 milhões de litros de petróleo vazaram. No desastre com o Exxon Valdez, em 1989, foram 42 milhões de litros. O acidente na Deepwater Horizon é o maior desastre ecológico da história dos EUA.

A nova técnica consiste em cortar o oleoduto que vaza na altura de um equipamento chamado preventor de vazamentos, que está quebrado, pôr uma tampa em cima e direcionar o fluxo de petróleo e gás para uma embarcação na superfície. Segundo a BP, o procedimento pode levar de quatro dias a uma semana.

Quando a plataforma explodiu, o peso levou o oleoduto a se dobrar. O corte será feito acima dessa dobra, que vem desacelerando o fluxo de petróleo. Portanto, logo que o duto for cortado, haverá aumento temporário no fluxo. Essa é a previsão de Carol Browner, assessora para Energia e Mudança Climática da Casa Branca.

Depois de muito criticado, o presidente Barack Obama está aumentando a pressão sobre a BP. O petróleo tem matado pássaros, peixes e tartarugas há cinco semanas. Segundo previsões, a mancha de óleo deve se espalhar para os Estados de Alabama e Mississippi nesta semana. A costa da Louisiana já foi atingida, e a mancha pode chegar até Flórida, Cuba e México. A pesca foi suspensa e muitas praias estão interditadas.

No fim de semana, a BP admitiu que o procedimento chamado "top kill" havia fracassado. A técnica envolvia injetar lama pesada e componentes sólidos para frear o vazamento. E o governo Obama advertiu que o vazamento pode continuar até agosto, quando acabar a construção dos poços auxiliares, que desviarão o fluxo do petróleo.

Na nova tentativa, a BP usará robôs para serrar o oleoduto e pôr a tampa de contenção, que será vedada com borracha e, por meio de um cano, direcionará o petróleo e o gás até uma embarcação. Ainda não se sabe se a tampa conseguirá vedar de forma apropriada, a ponto de conter o vazamento.