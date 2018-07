Nova técnica utiliza orvalho para irrigação A empresa israelense Tal-Ya Water Technologies criou um dispositivo que coleta orvalho para irrigar plantas. Trata-se de uma bandeja feita de um composto plástico que é colocada em volta das plantas. Esse composto não se degrada sob a ação do sol, pois combina plástico reciclável com filtros ultravioleta e um aditivo de pedra calcária. Outro aditivo, de alumínio, permite a captação do orvalho produzido pela variação da temperatura entre a noite e o dia, que é canalizado para a planta.