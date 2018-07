Nova tecnologia da Comcast permite anúncios em episódios de TV antigos

Enquanto os espectadores acostumam-se a ver episódios antigos por serviços online como Netflix e Hulu, as empresas de TV a cabo estão atraindo audiência da mesma forma por meio de serviços sob demanda transmitidos por seus conversores de sinal.

A nova tecnologia visa a dar às redes de TV uma forma de ganhar receitas com episódios antigos. Atualmente, a maior parte dos anunciantes só paga por anúncios em episódios vistos ao vivo ou em até três dias depois da estreia. Isso pode mudar se a tecnologia da Comcast, desenvolvida em parceria com a Nielsen, for amplamente adotada.

Com o novo serviço sendo testado, a Comcast deverá inserir os mesmos comerciais que foram ao ar nos episódios ao vivo nos antigos assistidos sob demanda. As emissoras poderão fechar acordos com anunciantes para pagar por audiência adicional, que será medida pela Nielsen.

(Por Liana B. Baker e Lisa Richwine)