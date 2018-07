Nova tentativa de deter vazamento de petróleo no Golfo do México é iniciada

A empresa British Petroleum (BP), concessionária de uma plataforma de petróleo que vaza há mais de um mês no Golfo do México, iniciou ontem nova tentativa de frear o desastre. A manobra, chamada de "top kill", pretende tampar o poço com lama e cimento. É a primeira vez que o método é aplicado a uma profundidade de 1,5 quilômetro. Executivos da BP calculam que a chance de sucesso de 60% a 70%, e o presidente dos EUA, Barack Obama, afirmou que não havia "garantias". Segundo o porta-voz da BP, Steve Rinehart, lama será bombeada por horas. Autoridades estimam que deve demorar dois dias para saber se o método funciona. É possível ver imagens ao vivo do vazamento (foto) pela internet, em sites como o da BP (bp.com) e da Casa Branca. / AP