Nova UTI do Sírio-Libanês em SP atenderá também SUS

A Unidade Avançada de Insuficiência Cardíaca (Uaic) firmou parceria com 14 hospitais do Estado de São Paulo ligados ao SUS, entre eles o Hospital-Geral do Grajaú, na zona sul da capital, e o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Os médicos do Sírio-Libanês contribuirão no atendimento aos pacientes desses centros via telemedicina - haverá um plantão de especialistas atendendo ligações dos hospitais conveniados 24 horas por dia - e receberão na própria unidade os casos mais graves.

A insuficiência cardíaca ocorre quando a musculatura do coração fica fraca e incapaz de manter a circulação em ordem. Hoje, é terceira principal causa de morte por doenças no aparelho circulatório, atrás de doenças cerebrovasculares e coronarianas.

Entre os procedimentos que serão feitos pela Uaic estão o transplante de coração e o suporte circulatório mecânico, que funciona como um coração artificial. "Além de promovermos assistência para o paciente privado, vamos atender o SUS. São pacientes que talvez não tivessem esse tipo de suporte em outros hospitais", diz o médico Roberto Kalil Filho, diretor do Centro de Cardiologia do sírio-libanês.

O contrato do Sírio com o ministério prevê o atendimento de 15 pacientes do SUS no primeiro ano do projeto. Para Kalil, o número é significativo, já que os procedimentos previstos são de alta complexidade e envolvem tecnologia de ponta.

Para a capacitação dos profissionais do SUS, está previsto que eles acompanhem os procedimentos cirúrgicos na Uaic e a distância, por teleconferência. O objetivo é que eles sejam capazes de levar as técnicas aprendidas para seus hospitais de origem.

Para Ludhmila Abrahão Hajjar, chefe da UTI cardiológica do Sírio, o projeto poderá ser o embrião de ações semelhantes em todo o País. "Se um hospital privado oferece tratamento para pacientes do SUS e tem bons resultados, o ministério vai querer multiplicar o projeto para todo o Brasil e proporcionar um tratamento de ponta para a população carente, reduzindo a mortalidade de uma doença tão grave."

Ludhmila exemplifica que mesmo em centros públicos de ponta, como o Instituto do Coração (Incor), o SUS não paga procedimentos como o dispositivo de assistência circulatória. Lá, a instituição é quem banca o procedimento, com recursos próprios. "Se o projeto funcionar e for custo efetivo, vai ser um piloto para a padronização da terapêutica no tratamento de pacientes do SUS", diz Ludhmila.

Parceria

O projeto também apresenta uma parceria com a Universidade de Chicago e o Centro de Assistência Circulatória de Ratisbona, na Alemanha. Especialistas dos dois centros estiveram no Brasil na semana passada para um simpósio internacional sobre insuficiência cardíaca no Sírio-Libanês.

A Uaic adotará os protocolos de atendimento dessas unidades e terá um canal direto com elas, com a possibilidade de discussão de casos de pacientes brasileiros com os estrangeiros via telemedicina. "Esses doentes estão morrendo na rede pública. A população tem pouco acesso ao transplante cardíaco: faltam doadores e os programas ainda não estão muito desenvolvidos. Não é um problema só do Brasil, mas do mundo todo", diz Ludhmila. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.