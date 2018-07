Nova York perde para outras cidades acordadas 24 horas por dia

NOVA YORK, 27 de julho (Reuters Life!) - Nova York, a cidade que nunca dorme? Risque essa frase, pois não passa de mais um mito urbano.

Um novo estudo sobre as cidades do mundo que são mais "24 horas por dia" situa Nova York apenas em 32o lugar da lista, muito atrás do Cairo, Montevidéu, Beirute, Málaga e Saragossa-- as cinco primeiras colocadas na lista.

Quase todas as capitais europeias ficaram à frente de Nova York, com Londres no 17o lugar da lista, Paris no 18o, Roma no 27o, Lisboa como 15o e até mesmo Bruxelas - normalmente vista como cidade burocrática sonolenta - na 11a posição do ranking compilado pelo site de relacionamento social Badoo.com.

Lloyd Price, diretor de marketing do Badoo, comentou: "Isto vai confirmar os temores de quem diz que Nova York vem se tornando uma cidade estéril e sonolenta. Alguns dirão que é uma humilhação."

O ranking se baseia na análise de 120 milhões de bate-papos online, envolvendo 122 milhões de pessoas em 180 países, que mostrou que a atividade chegava ao pico no Cairo à 1h da manhã, muito mais tarde do que em Nova York.

"Nossos estudos sugerem que os nova-iorquinos vão dormir mais ou menos na mesma hora em que os cairotas se preparam para sair", disse Price. "Há mudanças sísmicas acontecendo aqui. Eles estão curtindo estar vivos."

Nova York, no 32o lugar, empatou com Marselha (França), Palermo (a capital da Sicília) e Montreal (Canadá).

"Pode ser um indicativo de que menos pessoas estão gastando dinheiro tarde da noite", acrescentou Price. "Parece que menos pessoas andam saindo à noite para baladas ou para beber."

Entre as dez cidades mais noturnas do mundo, cinco estão na Espanha: Málaga, Saragossa, Madri, Barcelona e Valência. A capital argentina, Buenos Aires, foi a décima colocada.

"Depois de conquistar a Copa do Mundo, a Espanha está a todo vapor", disse Price. "E a economia do país está muito melhor que a da Grécia, por exemplo."

Price também observou que a versão espanhola do dia é mais longa que o comum.

"Nós pensamos no trabalho como oito horas por dia, mas na Espanha o dia de trabalho é mais longo, já que muitas pessoas vão descansar por algumas horas no meio do dia", ele explicou.