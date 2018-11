Nova York recebe exposição de esculturas de Lego

Uma exposição de arte com trabalhos feitos com tijolinhos de Lego está em cartaz na cidade de Nova York.

As obras são do artista Nathan Sawaya, que desistiu de sua carreira como advogado para criar as esculturas.

O artista diz que as pessoas gostam do seu trabalho porque "elas estão acostumadas a ver carros e caminhões construídos com Lego, mas ver obras de arte é uma coisa nova".

"Minha meta era levar o Lego para um lugar em que nunca tivesse sido visto antes, levá-lo para o museu, para a galeria de arte", diz Sawaya. "Está funcionando."

A exposição Brick by Brick: The LEGO Brick Sculpture of Nathan Sawaya fica até 13 de abril, na Agora Gallery, em Nova York.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.