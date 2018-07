Novais reconhece que pode ter havido 'falha' no Turismo

A Operação Voucher, da PF, prendeu 36 pessoas, entre elas o secretário-executivo afastado do Ministério do Turismo, Frederico Silva da Costa, e o secretário nacional de Desenvolvimento de Programas de Turismo, Colbert Martins, filiado ao PMDB..

"Se houve deslize ou irregularidade, eu não sei. Mas eu admito, pelo que aconteceu ultimamente, que alguma coisa pode ter havido", disse o ministro em audiência pública em três comissões da Câmara dos Deputados.

Novais ressaltou, no entanto, que trabalha para corrigir os supostos erros e sustentou nesta quarta-feira que tomou as medidas cabíveis para apurar as supostas irregularidades no ministério.

"Conclamamos as autoridades responsáveis pela apuração de eventuais deslizes e irregularidades a agirem com máximo rigor e com a maior velocidade possível para punir os verdadeiros culpados e retirar do ambiente do Turismo as nuvens de suspeita e a sombra de paralisação", afirmou.

O ministro elencou as ações empreendidas na pasta "tão logo" teve conhecimento das denúncias, como a suspensão de convênios e empenhos a empresas sem fins lucrativos e os pedidos de providências à Controladoria Geral da União (CGU) e à Advocacia Geral da União (AGU).

Novais foi convidado às comissões de Turismo, de Fiscalização Financeira e Controle e de Defesa do Consumidor da Câmara para explicar as suspeitas de irregularidades no ministério.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)