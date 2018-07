Novartis diz que droga para insuficiência cardíaca será avaliada mais rápido na Europa Um novo medicamento para insuficiência cardíaca da Novartis <NOVN.VX> recebeu a garantia de uma avaliação mais rápida por parte do regulador europeu de saúde, com a diminuição do processo em 60 dias, disse o laboratório suíço nesta sexta-feira.