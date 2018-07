Novartis é acionada por estados dos EUA por supostos subornos a empresa

A denúncia, revelada na quarta-feira, diz que a Novartis pagou à farmacêutica de especialidades baseada em Nova York Bioscrip para que mantivesse pacientes usando o Exjade, num momento em que a empresa suíça temia que pacientes estivessem descontinuando o uso do remédio por efeitos colaterais nocivos.

O medicamento foi aprovado em 2005 e as acusações alegam que os subornos começaram a ser pagos dois anos mais tarde.

A Novartis contestou as acusações e disse que vai se defender no litígio.

Nova York entrou com uma denúncia conjunta com outros oito estados no caso, que foi iniciado por um delator, disse o procurador-geral de Nova York, Eric Schneiderman, em um comunicado à imprensa.

(Por Bill Berkrot)