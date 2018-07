Novartis produz 1º lote de vacina contra gripe suína

O anúncio acontece no mesmo dia em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a gripe suína uma pandemia. A decisão foi motivada pelo aumento dos casos de infecção pelo vírus nos EUA, Europa, Austrália, América do Sul e em outros lugares. A OMS diz que as fabricantes de medicamentos possivelmente terão as vacinas aprovadas e prontas para a venda depois de setembro.

A Novartis disse que irá utilizar a primeira leva da vacina para avaliação pré-clínica e testes. O produto também está sendo considerado para testes clínicos, afirma a companhia.

A vacina foi produzida no laboratório da Novartis em Marburg, na Alemanha. De acordo com a empresa, as instalações tem potencial para produzir milhões de doses da vacina por semana. Uma segunda unidade está em construção em Holly Springs, na Carolina do Norte.

Segundo a Novartis, mais de 30 governos tem solicitado suprimentos da vacina, incluindo o Departamento de Saúde dos Estados Unidos, que fez uma encomenda de US$ 289 milhões em maio. As informações são da Associated Press.