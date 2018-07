Novartis produz 1º lote de vacina contra gripe suína

Segundo a empresa, a vacina foi fabricada semanas antes do esperado, utilizando uma tecnologia baseada em células que permite sua produção sem a necessidade de cultivar a estirpe do vírus em ovos. A Novartis pretende iniciar os ensaios clínicos com a vacina em julho, e espera obter uma licença no outono de 2009.

A farmacêutica afirmou que mais de 30 governos solicitaram suprimentos da vacina. O alerta de pandemia feito pela OMS irá exigir que todos os países, incluindo dezenas que ainda não relataram qualquer caso da doença, adotem planos de prevenção contra o vírus.

Empresas rivais da Novartis já vendem drogas que são eficazes contra o vírus da gripe suína: a suíça Roche comercializa o medicamento Tamiflu e a britânica GlaxoSmithKline tem o Relenza.