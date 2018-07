Novartis reestrutura negócio com acordos com GSK e Lilly

A reestruturação faz parte de um grande realinhamento na indústria farmacêutica mundial, que se esforça para lidar com um freio nas despesas de saúde por parte de governos com falta de recursos.

"As transações marcam um processo de transformação para nós", disse o presidente-executivo da Novartis, Joe Jimenez, que tem realizado uma revisão estratégica do outrora diversificado negócio.

"Elas também melhoram a nossa solidez financeira, e devem aumentar nossas taxas de crescimento e margens de imediato."

A Novartis disse que havia fechado a compra de produtos de oncologia da GlaxoSmithKline por 14,5 bilhões de dólares, vendendo suas vacinas à GSK, excluindo de gripe, por 7,1 bilhões de dólares mais royalties, também criando uma joint venture com a GSK na área da saúde do consumidor.

A Novartis também informou que acertou a venda de seu braço de saúde animal para a Eli Lilly por aproximadamente 5,4 bilhões de dólares.

Às 8h21 (horário de Brasília), as ações da Novartis subiam 2,14 por cento, enquanto os papéis da GSK avançavam 5,52 por cento.

Jimenez disse a jornalistas que os negócios resultarão em vendas globais ligeiramente mais baixas para o grupo suíço, mas com maior lucro com a troca do negócio de vacinas, de baixas margens, pelo negócio de medicamentos oncológicos, de maior margem.

A Novartis disse que vai iniciar um processo de venda separada para o seu negócio de gripe imediatamente, que não entrou no acordo com a GSK.

A Eli Lilly terá o segundo maior negócio de saúde animal do mundo em receita na esteira de seu acordo com a Novartis. A empresa disse que vai financiar a transação com 3,4 bilhões de dólares em dinheiro e 2 bilhões em empréstimos, e que espera economia de custos de cerca de 200 milhões de dólares por ano dentro de três anos após o fechamento do negócio.

O BofA Merrill Lynch assessorou a Lilly, enquanto o Goldman Sachs Group assessorou a Novartis no negócio de saúde animal. A GSK disse que o Lazard e o Zaoui & Co. estavam agindo como seus consultores financeiros conjuntos.

(Por Caroline Copley e Paul Sandle)