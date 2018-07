Novas acusações contra Savile aumentam pressão sobre a BBC

Os questionamentos sobre a forma como a BBC lidou com as suspeitas a respeito de Savile, que morreu no ano passado, recaíram sobre o diretor-geral George Entwistle e seu antecessor, Mark Thompson, novo CEO do New York Times. Dois inquéritos independentes e uma investigação da polícia estão em andamento.

A polícia investiga centenas de acusações, a maioria delas dos anos 1970 e 1980, de abuso sexual envolvendo Savile e prendeu o pop star dos anos 1970 Gary Glitter no começo da semana por suposta ligação com os abusos. Mais prisões devem ocorrer.

Savile era autorizado a levar regularmente jovens mulheres "deslumbradas" a quartos particulares de um hospital no norte da Inglaterra, disse Terry Pratt, ex-porteiro de lá, à BBC na quarta-feira.

Savile, que arrecadava fundos para a Enfermaria Geral de Leeds, chegava sempre ao hospital tarde da noite com duas mulheres, ia aos flats das enfermeiras e saía antes do alvorecer.

"Ele subia e via o rapaz na mesa... ele pegava a chave e... saía e as duas mulheres o seguiam até a casa das enfermeiras", disse ele à BBC. Pratt disse que as mulheres pareciam "deslumbradas" e "não muito esportas".

O hospital disse em um comunicado: "Continuamos chocados com cada acusação nova. É importante que elas sejam investigadas de forma apropriada."

O relato foi feito um dia depois de um ex-assessor da realeza dizer que o comportamento de Savile durante as visitas à residência do príncipe Charles, o Palácio St. James, ter suscitado "preocupação e suspeita".

Dickie Arbiter disse ao jornal Guardian que Savile cumprimentava as jovens que trabalhavam no palácio "roçando seus lábios pelos braços inteiros delas".

Uma ex-paciente do hospital psiquiátrico Broadmoor indicou como era difícil para as pessoas se voltarem contra Savile no auge da fama dele.

De acordo com o tabloide Sun, a mulher foi colocada em uma solitária por seis meses depois dizer a uma enfermeira que Savile havia lhe agredido sexualmente. A enfermeira acusou a paciente de ter "pensamentos bizarros".