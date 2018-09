Novas barragens no Tietê preocupam ambientalistas

Para realizar os estudos, o Departamento Hidroviário (DH), órgão vinculado à Secretaria Estadual dos Transportes, e a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), ligada à Secretaria de Saneamento e Energia, assinaram convênio no valor de R$ 2,4 milhões. Os novos estudos visam o uso múltiplo das águas, com o aproveitamento do trecho Anhembi-Salto do Tietê, para geração de energia, navegação e contenção de cheias. Com duração de 15 meses, o convênio prevê uma conexão entre hidrovia e ferrovia em Salto. A hidrovia, que hoje possui 650 quilômetros no trecho paulista, chegará a 850 quilômetros navegáveis.

A expansão possibilitará o transporte de cargas como soja, milho, álcool e cana pelo rio até uma distância de 100 quilômetros da capital. As eclusas vão permitir a passagem das embarcações. O prefeito de Salto, Geraldo Garcia (PDT), diz acreditar que o impacto econômico na região será positivo. "Esse trecho do rio é propício para a navegação e não haverá prejuízo ambiental, ao contrário, esperamos incrementar o turismo".

A ambientalista Malu Ribeiro, da SOS Mata Atlântica, vê risco de agravar a poluição com a eliminação das corredeiras, responsáveis pela oxigenação das águas. "Por isso, fomos contra a construção de duas barragens no trecho entre Salto e Cabreúva". A entidade vai exigir que a compensação ambiental pelas obras inclua a recuperação da mata ciliar no trecho, que se encontra degradada. "Sem mata ciliar, o rio sofre assoreamento e a navegação também fica prejudicada", disse Malu.