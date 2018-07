Novas chuvas causam prejuízos em seis cidades de SC As chuvas que atingiram desde segunda-feira o Estado de Santa Catarina provocaram novos prejuízos em pelo menos seis municípios. Segundo a Defesa Civil, Palhoça foi o mais atingido. Os alagamentos em mais de dez bairros obrigaram famílias a abandonarem suas casas. No Morro do Baú, em Ilhota, a Defesa Civil suspendeu todas as ações de desobstrução de ruas, reconstrução e busca de vítimas fatais. Em São José, os alagamentos levaram as pessoas a saírem de suas residências em três bairros. No fim da tarde de ontem, todos moradores retornaram para os seus imóveis. Não há desabrigados na cidade. Em Joinville, as fortes chuvas atingiram oito bairros. O município registra 20 mil desalojados e 120 desabrigadas, além de 7 mil casas danificadas.