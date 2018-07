Novas demissões podem ocorrer, admite secretário O secretário de Saúde do Estado, Giovanni Cerri, admitiu ontem a possibilidade de que ocorram novas demissões na pasta após as investigações. As denúncias já causaram as saídas do secretário estadual de Esportes Jorge Pagura e do coordenador de Saúde Ricardo Tardelli, ambos citados nas investigações.