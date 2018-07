Novas espécies de animais são descobertas na Indonésia

Uma equipe internacional formada por pesquisadores da ONG Conservation International e dos institutos de pesquisa National Geographic Society e Smithsonian acampava nas montanhas quando o pesquisador Paul Oliver avistou um sapo sentado em um saco de arroz do acampamento. Uma análise mais atenta revelou que se tratava de um tipo até então desconhecido de sapo de nariz comprido. Os cientistas o apelidaram de Pinóquio.

Os resultados dessa expedição, realizada em 2008, foram anunciados ontem, nos EUA. As montanhas Foja ficam no lado oeste da ilha da Nova Guiné, uma parte da Indonésia que foi pouco visitada por cientistas.

VAZAMENTO DE ÓLEO

Maré negra está prestes a chegar à Flórida

A mancha negra de petróleo que avança pelo Golfo do México está prestes a chegar ao sul da Flórida, informou ontem a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera (Noaa, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. Segundo o órgão, a mancha se encontra "perigosamente perto da principal corrente marinha da bacia", o que aumenta a possibilidade de que parte da mancha de petróleo seja absorvida pelo fluxo marinho e arrastada rumo ao sul da Flórida. Atualmente, 61 quilômetros de barreiras flutuantes se estendem ao longo da costa oeste da Flórida. A Casa Branca está montando uma comissão especial para investigar as causas do acidente da BP.

INFÂNCIA

Crianças preferem TV a salvar o meio ambiente

As crianças preferem assistir TV e jogar videogame a proteger o meio ambiente. É uma das conclusões de estudo divulgado ontem, em razão do Dia Internacional da Biodiversidade, que será comemorado no sábado. Foram ouvidas mais de 10 mil crianças e adolescentes entre 5 e 18 anos, em dez países - Alemanha, Austrália, China, EUA, Espanha, França, Japão, México, Reino Unido e Cingapura. Os dados da pesquisa foram apresentados pela atriz Daryl Hannah, no zoológico de Londres, e deverão embasar um programa internacional de educação ambiental para crianças.

MOBILIZAÇÃO

"Clickarvore" planta 22 milhões de mudas

O "Clickarvore", iniciativa da Fundação SOS Mata Atlântica para estimular pela internet o plantio de árvores, chegou aos dez anos com 22 milhões de mudas plantadas. /