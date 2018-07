Novas espécies descobertas no Suriname Uma expedição científica de três semanas na selva amazônica do Suriname, organizada pela ONG Conservação Internacional (CI), registrou 46 possíveis novas espécies, incluindo anfíbios, peixes e insetos. O estudo de biodiversidade foi realizado como parte do Programa de Avaliação Rápida (RAP, em inglês), conduzido pela CI desde 1990, segundo um comunicado da organização. O objetivo é fazer um levantamento da quantidade e variedade de espécies de uma região. Mais de 50 cientistas participaram da expedição, acompanhados de índios da etnia Tiriyó. No total, cerca de 1.300 espécies de fauna e flora foram catalogadas.