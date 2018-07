Novas imagens de avião no rio Hudson são divulgadas

Novas imagens de câmeras de vigilância do avião que fez um pouso forçado no rio Hudson, em Nova York, foram divulgadas. A gravação, da empresa de energia Consolidated Edison, mostra passageiros saindo para as asas da aeronave depois que ela pousa na água. Informações sobre a caixa-preta do Airbus também foram divulgadas nesta semana. O avião chegou a uma altitude de 975 metros após a decolagem e depois aparentemente colidiu com aves - todos os motores pararam de funcionar ao mesmo tempo. Todos os 150 passageiros e cinco tripulantes do avião sobreviveram e foram resgatados sem ferimentos graves, em um evento raro que teve repercussão no mundo inteiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.