Novas MPs alteram atual regime do setor elétrico, dizem advogadas

"Elas devem ser vistas em conjunto porque alteram muito o regime que temos hoje", disse a advogada Maria João Rolim, sócia da Rolim Viotti e Leite Campos Advogados, durante Simpósio Jurídico da Associação Brasileira das Concessionárias de Energia Elétrica (ABCE) a jornalistas. "As duas juntas alteram o modelo no sentido de que há menos competição e mais regulação."

A MP 577 ainda deixa dúvidas no mercado sobre quando e sob quais fundamentos se dará a intervenção e a sua abrangência. Mas a principal mudança em relação ao modelo em vigência se refere à MP 579.

"A gente tinha um regime com o mercado livre e regulado em balanço, equilibrados... se chamou a iniciativa privada a participar desse mercado desde 1990, e agora se transforma em um regime de cotas em que até a geração vai ser regulada", acrescentou a advogada.

A MP 579, sobre a renovação das concessões do setor elétrico com vencimento entre 2015 e 2017, estabeleceu que toda a energia das usinas com contratos a serem renovados será direcionada ao mercado regulado por meio de cotas.

Assim, as concessionárias que renovarem essas concessões geradoras não poderão decidir sobre o destino da energia que produzem e serão remuneradas de acordo com o estabelecido pelo governo.

A advogada Isabel Lustosa, sócia do Ulhoa Canto Rezende e Guerra Advogados, afirmou que as cotas alteram o equilíbrio entre mercado livre e cativo, enfraquecendo o primeiro e alterando a atual dinâmica do setor.

Ela ponderou, no entanto, que as incertezas persistem e as consequências mais detalhadas das medidas ainda são difíceis de prever.

"Agora a tendência não é de estatização, mas isso pode gerar uma sucatização dos ativos. Se nesses ativos que são prorrogados sob essas regras você tem uma taxa de retorno muito pequena, não gera um sinal de investimento muito bom para quem está querendo entrar no mercado", disse ela.

(Por Anna Flávia Rocha)