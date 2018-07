Novas regras para CNH começam a valer em janeiro A partir de janeiro de 2009, quem quiser obter habilitação de condutor de veículos automotores terá de respeitar novas regras, de acordo com resolução publicada hoje no Diário Oficial da União. Quem der entrada ao processo até dezembro de 2008 não terá de se adequar às mudanças. A principal alteração, de acordo com a resolução, será o aumento das horas aulas. O curso teórico passa de 30 para 45 horas aulas. As horas adicionais se devem, principalmente, a inclusão de aulas sobre as conseqüências da ingestão de bebidas alcoólicas e cuidados especiais com motociclistas. Nas aulas práticas, haverá aumento de 5 horas aulas, passando de 15 para 20. De acordo com a resolução, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determinou as novas medidas motivado pelo grande número de acidentes de trânsito no País, além da necessidade de melhorar a formação dos motoristas.