Novas regras para reaver habilitação começam em julho Os motoristas que se envolverem em acidentes graves ou cometerem crimes no trânsito deverão passar por um curso de reciclagem específico para poder voltar a dirigir. A nova regra foi publicada na sexta-feira pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e valerá a partir de 1º de julho. Segundo informações da Agência Brasil, a resolução prevê a realização de novos exames para que o motorista condenado por crime de trânsito volte a dirigir. Além do curso de reciclagem, os condutores condenados serão submetidos aos exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica, prova escrita sobre legislação de trânsito e prova prática de direção. Os motoristas envolvidos em acidentes graves também serão avaliados sobre noções de primeiros socorros. Os custos com exames e o curso de reciclagem devem ser pagos pelo motorista. O Código de Trânsito Brasileiro considera crimes de trânsito atropelamento, dirigir embriagado, rachas, entre outros.