Novas vagas para curso de Agronomia O curso de Agronomia da Faculdade Cantareira, em São Paulo (SP), foi novamente reconhecido pelo Ministério da Educação, que também autorizou a ampliação do número de vagas. Agora são 360 vagas por ano. O processo seletivo é contínuo e vai até o dia 30. As inscrições estão abertas e as provas precisam ser agendadas. Tel. (0--11) 2790-5900.