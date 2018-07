Novas versões para a tradicional tuia A novidade deste ano da Fazenda Terra Viva, que possui 40 hectares de cultivo de flores e plantas ornamentais, são as tuias holandesas em potes menores, com substrato em gel. O gel, explica o coordenador de marketing da fazenda, Carlos André Gouveia, mantém a planta mais tempo hidratada e aumenta sua durabilidade. "Se a tuia secar, não adianta regar que a planta não reage", diz Gouveia. Este ano, a produção de tuias aumentou 10% em relação ao ano passado e a mais vendida é a de 70 centímetros. A produção anual de tuias da Terra Viva enche seis Maracanãs, mas, segundo Gouveia, há demanda por amarílis, gérbera, zantedeschia (copo-de-leite colorido), antúrio, lírio, crisântemo, orquídea e gladíolo. E uma planta que só Holambra tem, a palmeira do Havaí, também está fazendo sucesso. "Todos querem enfeitar a casa." MOSTRA Disposta a inovar a tradicional maneira de enfeitar árvores de natal - "com objetos artificiais, que depois do Natal vão para o armário" -, a produtora Marisa Granchelli Oude Groeniger organizou, no restaurante do marido, uma mostra de árvores de natal enfeitadas com flores. "Muitos clientes do restaurante querem comprar", conta Marisa, que produz 30 mil vasos de violeta por semana. Há opções de tuias enfeitadas com kalanchoe, violetas, poinsétias, gérberas e rosas. "Depois do Natal, pode-se fazer o transplante para o jardim."