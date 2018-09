Nove cidades decretam emergência por dengue Com seis mortes confirmadas por dengue no Amazonas neste ano, nove municípios, entre eles Manaus, decretaram ontem estado de emergência. Desde janeiro, foram notificados 4.671 casos, dos quais 1.173 confirmados. O número de notificações já passou o total de casos confirmados em 2010 (4.182). No Rio, foi confirmada a primeira morte por dengue hemorrágica no Estado em 2011: uma menina que havia acabado de fazer 10 anos.