Nove crianças são encontradas abandonadas em SP

Cinco crianças foram localizadas em um apartamento, no primeiro andar de um prédio invadido, na Rua Asdrúbal do Nascimento, 456, no bairro da Bela Vista. De acordo com a PM, no local estavam duas gêmeas de 7 meses, duas crianças de 1 ano, uma de 2 anos, uma de 5 anos.

Outra criança, de 8 anos, e duas adolescentes, de 11 e 14 anos, foram encontradas em um imóvel onde funciona uma borracharia, na Rua Luís Barreto, no mesmo bairro.

Uma das mães foi localizada em um bar próximo e levada para a delegacia. O Conselho tutelar foi acionado e as crianças foram levadas para um abrigo de assistência emergencial, segundo a PM.

As crianças foram encontradas após denúncia de um homem, que ouviu o choro dos bebês. Segundo a PM, no local havia mau cheiro e lixo espalhado, sendo encontrado até uma das crianças comendo fezes.