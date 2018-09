Nove morrem em incêndio em ônibus de turismo no Egito Nove pessoas morreram e 32 ficaram feridas na quinta-feira, quando um ônibus que transportava turistas canadenses e europeus tombou em uma curva e pegou fogo na península do Sinai, no Egito, disseram fontes oficiais. A agência de notícias estatal Mena informou que entre os feridos estão 17 russos, quatro egípcios, dois canadenses, dois italianos, dois romenos, um ucraniano e um britânico. Duas das vítimas fatais eram policiais egípcios. Não foi possível obter a nacionalidade dos outros mortos porque os corpos estavam muito queimados, disse Said Isa, chefe dos serviços de ambulâncias no sul do Sinai. O ônibus viajava do centro turístico Sharm el-Sheikh, no mar Vermelho, até o Cairo, e tombou em uma curva perto de Ras Sidr, cerca de 50 quilômetros ao sul da cidade de Suez.