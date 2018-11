Nove municípios entram na lista negra do desmate

Segundo o Estado apurou, devem passar a integrar a lista os municípios de Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Cláudia, Santa Carmem, Tapurah e Nova Mutum. São os municípios de Mato Grosso que registraram o maior ritmo das motosserras nos últimos meses. Na tentativa de conter a alta do desmatamento, o governo de Mato Grosso colocou, como parte da Operação Disparada, cerca de 800 homens para procurar, no interior do Estado, desmatadores. "A meta é desmate ilegal zero", afirma o superintendente do Ibama, Ramiro Martins Costa. / Marta Salomon e Fátima Lessa, ESPECIAL PARA O ESTADO