Nove pessoas morrem baleadas na zona sul de São Paulo

Na Rua Pedro da Costa Faleiro, às 22h30, duas pessoas morreram assassinadas. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo). Na Avenida Fim de Semana, pouco depois das 3 horas da madrugada, três foram baleados. Duas pessoas morreram no local e a terceira foi encaminhada para o Pronto-Socorro do Campo Limpo, também na zona sul. A ocorrência foi registrada no 92º Distrito Policial (Parque Santo Antônio).

Na Rua José Sedenho, por volta das 3h40 da madrugada deste sábado, cinco pessoas morreram e outras três ficaram feridas. Duas foram para o Pronto-Socorro do Campo Limpo e outra, para a Unidade Básica de Saúde M´Boi Mirim, na zona sul. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo). As três ocorrências já foram encaminhadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).