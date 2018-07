Nove presos fogem de delegacia em Ribeirão Preto-SP Nove presos fugiram hoje do 1º Distrito Policial (DP) de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A fuga foi descoberta após uma pessoa que mora ao lado do DP informar os policiais que havia visto roupas espalhadas no corredor da cela. Os policiais foram conferir a informação e verificaram que os detentos haviam escapado por um buraco na parede. A cela abrigava 11 homens, mas dois deles disseram que estavam dormindo no momento da fuga. Os dois não souberam dar detalhes sobre o caso para a polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), até o início da tarde, apenas um fugitivo havia sido recapturado. Em 15 de maio, um carcereiro encontrou um buraco na mesma cela e a parede foi rebocada. De acordo com a SSP, presos estão sendo mantidos provisoriamente na delegacia por conta do fechamento do Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade para reforma. Parte da unidade foi destruída durante uma rebelião em 11 de abril. Dois detentos morreram no motim e vários ficaram feridos. A previsão da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) é que as obras no CDP sejam executadas no prazo de seis meses.