Nove são presos em ação em São José dos Campos-SP Nove pessoas foram presas entre o fim da tarde de ontem e manhã de hoje em São José dos Campos (SP) durante operação da Polícia Militar (PM). Entre os detidos, cinco eram procurados pela Justiça. Segundo balanço da PM, duas pessoas foram presas em flagrante por furto, no bairro Campo dos Alemães, ao lado do acampamento Pinheirinho, na zona sul do município. A dupla foi presa em um estabelecimento comercial, tentando furtar uma furadeira e uma máquina de cortar azulejos.