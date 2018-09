Nove são presos por fabricar notebooks de madeira

Impedidos de deixar o local, os suspeitos tiveram suas mochilas revistadas. Dentro delas, os policiais encontraram vários notebooks de madeira, que seriam vendidos a R$ 300 cada um na própria região do Brás. Ao vasculharem os quartos da pensão, foram localizados vários celulares e mais 30 notebooks de madeira, além de 100 placas de madeira que seriam cortadas para a elaboração do equipamento, e outras 40 placas já prontas para a montagem.

Segundo o tenente Flávio Martinez, após confeccionar os notebooks com madeira a quadrilha os embrulhava com plástico bolha. Adesivos com nomes de lojas conhecidas eram posteriormente afixados nos equipamentos, simulando com isso a legalidade do produto. Os suspeitos foram presos e levados para o 8º Distrito Policial.