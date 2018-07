Nove são presos por roubo de carga

Segundo a PF, agentes começaram a acompanhar a ação dos criminosos, que roubaram um caminhão com placas do Espírito Santo. O veículo foi levado a um posto de combustíveis na cidade de Caçapava, interior de São Paulo, onde foi entregue a receptadores.

O motorista do caminhão roubado era mantido refém em um cativeiro. No momento da abordagem da PF, um dos criminosos avisou os comparsas que estavam com a vítima, que foi libertada ilesa.

Dentro do caminhão roubado foi encontrado um equipamento conhecido por "capeta", usado por ladrões para bloquear os sinais emitidos por aparelhos rastreadores de veículos, instalados por empresas de segurança e seguradoras.