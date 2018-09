Novela começa com tremor no Japão

O fantástico e o inesperado são os dois elementos que unem o passado mais remoto e um futuro mais palpável do que parece na nova aventura criada pelo autor Walcyr Carrasco para o horário das 19h da Globo. Com dois pares de protagonistas, Morde & Assopra estreia amanhã misturando dinossauros e androides, beijinhos e tapinhas, numa trama que começa do outro lado do mundo. Por coincidência, o palco do primeiro capítulo é o Japão, e logo nas primeiras cenas a novela é sacudida por um... Terremoto.

Na ficção, o fato ocorre ao pé do Monte Fuji, e antes que alguém suspeite ser de mau gosto levar qualquer referência do gênero à ficção no momento em que aquele país atravessa os efeitos devastadores de um terremoto com tsunami, o autor acredita ter tido uma espécie de premonição.

Morde & Assopra tem, de um lado, a história da paleontóloga Júlia (Adriana Esteves). Obcecada por encontrar a ossada de um tal réptil marinho, ela vai parar a pequena e fictícia cidade de Preciosa, no interior de São Paulo, onde pretende escavar o cafezal de Abner (Marcos Pasquim), fazendeiro "pré-histórico", que vai balançar seu coração. Ela, determinada; ele, turrão, e qualquer semelhança com o casal Catarina e Julião Petruchio, de O Cravo e a Rosa (2000), do mesmo Walcyr e com a mesma Adriana Esteves não pode ser mera coincidência. "O interesse deles um pelo outro fica claro logo no primeiro momento, mas como eles têm interesses muito diferentes, as brigas são inevitáveis", diz Pasquim ao Estado.

A novela conta também a história de Ícaro (Mateus Solano), cientista que, como o personagem mitológico, sonha voar alto - no caso, construir um androide à imagem e semelhança de Naomi (Flávia Alessandra), a amada que morreu num acidente. Aqui, o que parece ser um dos pontos mais curiosos da novela: Flávia viverá um tipo de robô que já existe no Japão e que, como na vida real, terá de aprender atividades cotidianas.

Ícaro, no entanto, não se contentará com o êxito do invento e, como o sujeito que voou com asas de cera em direção ao sol, quer o que parece impossível: fazer a boneca gigante se emocionar. "Quando o Ícaro consegue o que quer, ter de volta a imagem daquela mulher que ele amava tanto e perdeu, ele acaba se decepcionando, porque percebe que ela não tem sentimentos", conta Flávia, esclarecendo que sua personagem não terá movimentos desajeitados como o de um robô. "Ela é um androide como os que já existem no Japão, então procuro fazer movimentos suaves, mas com frieza e um olhar distante. É isso que decepciona Ícaro", completa ela.

Robôs e Bichos

Além de ter suas primeiras cenas rodadas no Japão, a história contará com um núcleo de descendentes japoneses no Brasil

No Japão em busca da tecnologia para construir a robô Naomi, Ícaro vai parar na empresa Kokoro. Ali, Mateus Solano contracenou com Eiji Okuda, considerado o "Robert de Niro" japonês.

Na Kokoro, Solano também gravou com androides de verdade e um deles um foi programado para dizer o texto escrito por Walcyr Carrasco.

E novela de Walcyr tem de ter bicho - vide o Macaco Chico, de Caras & Bocas. Agora ele lança ao estrelato uma minivaca, companheira de Tonica (Klara Castanho).