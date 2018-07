Com a chegada do PT ao governo federal, que deixou clara sua deplorável semelhança com o velho poder oligárquico, marcado por corrupção e avesso a reformas, a realidade embaralhou. Por um lado, ele seguiu a política econômica que faz a alegria do mercado financeiro, aprimorando as bases instaladas pelo tucanato supostamente "neoliberal" contra a vontade da antiga "esquerda"; por outro, investiu mais no assistencialismo, com tintas populistas (apenas R$ 12 bilhões por ano, mas com grandes retornos), e recuperou alguns itens da agenda estatizante (como o presidente Lula disse ao Valor de quinta-feira, "a gente não deveria ficar preocupado em saber quanto o Estado gasta"). Mas os neoconservadores brasileiros viram só um bicho-papão, soltaram preconceitos pessoais contra Lula e sonharam que o estavam derrubando. Me lembro de um que encontrei numa livraria depois das eleições de 2006 e, de olhos arregalados, falou: "Mas você não acredita mesmo que ele vai dar o golpe do terceiro mandato?" Não. E Dilma Rousseff foi lançada em 2007.

***

Os atentados contra o World Trade Center em 2001 também fizeram essa turma se revelar mais que nunca. Enquanto os nostálgicos dos anos 60 como Michael Moore e Susan Sontag diziam que "os EUA colheram o que plantaram", políticos como Berlusconi chegaram a falar em uma "nova cruzada", como se a civilização católica fosse a única digna do nome. No Brasil não foi diferente. Mesmo gente moderada nas questões da economia partiu para uma defesa da guerra de Bush II contra o Iraque, como se isso fosse eliminar em vez de fortalecer as Al-Qaedas do mundo. Caiu na propaganda religiosa em casos como o de Terri Schiavo, que vivia graças a aparelhos e com menos de 30% de sua massa cerebral. E passou os últimos anos acreditando que a farra especulativa não teria crise grave. Na política, esses opinadores frequentemente esqueceram que o governo FHC, apesar de privatizações e do fim da inflação, foi copiado também nos defeitos. Continuamos, para dar outro exemplo, com uma das piores educações do planeta.

Em parte, claro, essa tendência foi uma reação compreensível, ainda mais num país onde o nacionalismo tantas vezes rimou com atraso; não me esqueço do PT concordando com os militares que deveria haver reserva de mercado da informática... Até hoje nas universidades e redações há domínio do grupo "meio intelectual, meio de esquerda" (na expressão antológica de Antonio Prata), incapaz de entender a economia moderna, crente num tal socialismo democrático que ninguém viu nem verá, presa ainda a conceitos como burguesia e mais-valia. Mas isso não significa que a obsolescência das sociedades marxistas devesse levar a essa curiosa combinação da exaltação do "Estado mínimo" com a aversão às liberdades civis e proteções sociais.

***

Ao comentar o início do fim da crise financeira, a australiana Linda Weiss notou, na segunda passada, que "a redução do papel do Estado na economia sempre foi um mito". Em quase todos os países, com exceção dos ex-socialistas e daqueles social-democratas que precisaram cortar burocracia antes de asfixiar a produtividade, o Estado aumentou sua participação nas últimas décadas, alguns mais na forma de gastos (como a indústria militar bancada pelos governos Reagan e Bush I), outros mais na de tributos (Brasil em destaque). Estado e mercado não são opostos. O salvamento da maioria dos bancos pelos governos de diversos países desde setembro passado - parecido com o Proer feito pelos economistas tucanos, tão criticado pelo PT - foi mais um capítulo dessa história. Nesta semana, por sinal, o Brasil passou a ter o maior grupo frigorífico do mundo - e com polpuda colaboração do BNDES, criado, ora, por Roberto Campos em 1952.

Os "neocons", porém, não aprendem. Se o historiador Eric Hobsbawm garante mais uma vez que "o capitalismo acabou" nesta crise, já há muita gente acreditando que a marolinha passou e o sistema financeiro saiu ainda mais saudável. O preciso conjunto de medidas proposto por Barack Obama neste semana, por exemplo, parece destinado a ecoar no vazio. São regulações importantes, que limitam endividamento e capitalização das instituições financeiras que puseram o dinheiro do cidadão em "correntes da sorte" de todo tipo e lugar. Obama, por sinal, está sentindo literalmente na pele o ressentimento que foi represado em sua campanha. Deixando de lado o mérito de sua reforma do sistema de saúde, os protestos nas ruas foram, eles sim, de trogloditas. Pintaram sua cara como líder tribal (note-se que nem sequer lhe passou pela cabeça a ideia de censura) e o acusaram de socialismo (sic). A correspondente Patrícia Campos Mello descreveu uma mulher de 40 anos com a seguinte faixa: "Extremista de direita, e com orgulho: acredito em Deus, na América e nos Militares." Só faltou dizer "e na Espanha de Franco também".

***

Felizmente já não vivemos em tempos em que a opção parecia ser entre fascismo e comunismo, sensação que levou até intelectuais brilhantes como George Orwell e Sérgio Buarque de Holanda a não apostar no futuro da democracia liberal. Mas o maniqueísmo é o mais duradouro dos "ismos". O próprio Adam Smith jamais defendeu a omissão do Estado como agente econômico, institucional e social. Seu erro não foi esse. Foi a suposição de que existe uma tendência inerente ao mercado - sua "mão invisível" - em direção a um equilíbrio final, como se a soma dos interesses individuais conduzisse potencialmente à divisão dos benefícios coletivos. Nesse sentido seu liberalismo era "conservador", pois pressupunha um autoajuste quase inercial.

Do mesmo modo, hoje há autores como Thomas Friedman e Francis Fukuyama que acham que a história terminou no plano único da globalização, em contraponto aos argumentos bem mais sutis e multilaterais de Joseph Stiglitz e Amartya Sen. Lembremos: o grande Isaiah Berlin, que tão bem escreveu sobre o pensamento liberal perspectivista e ético, chamou autores como Friedrich Hayek e Karl Popper de "liberais reacionários", por vestir o lobo do lucro como o cordeiro da justiça, ainda que tanto tenham contribuído para desmascarar a ilusão dirigista.

***

Vamos a outra efeméride em 9, a de 1789: é preciso distinguir visões da Revolução Francesa como a de Edmund Burke e a de Alexis de Tocqueville (aliás, dois estilistas de seus idiomas). Ambos eram liberais no sentido de que defendiam a liberdade dos indivíduos diante de dogmas e sistemas fechados (ao contrário de um Jonathan Swift, por exemplo, que achava que o ser humano não é um animal racional e, portanto, não teria condições de suportar tantas decisões sozinho), mas Burke era mais conservador que Tocqueville. O britânico achava que a ruptura era mãe da tirania; o francês a entendia como produto de um longo processo histórico de derrocada da ordem feudal. Não se trata, portanto, de apenas um debate sobre tamanho do Estado, mas sobre concepções da natureza humana e das histórias culturais. No entanto, como se vê pelas novenas dos "neocons", essa dimensão ainda soa secundária.

POR QUE NÃO ME UFANO (1)

Por falar em conservadorismo, a indicação de José Antonio Toffoli para o STF, para evitar a extradição do terrorista italiano Cesare Battisti, é tragicômica. Contra aborto, célula-tronco e o Estado laico, ele passou de carola odiado pela turma de Tarso Genro a salvação do Supremo - aleluia! -, mesmo sem carreira de jurista. "O tempora, o mores", etc.

POR QUE NÃO ME UFANO (2)

Kafka jamais surgiria no Brasil, porque a realidade o dispensaria da imaginação. Nesta semana, o juiz que censurou este jornal a pedido da oligarquia foi considerado suspeito por seus vínculos pessoais, mas mesmo assim a censura não caiu. Quer "Prozess" mais sinistro? Já o discurso do nobre senador, que tentou apontar uma contradição entre mídia e Congresso, como se jornalista fosse eleito e financiado com dinheiro público, poderia ser traduzido em uma simples frase: "A imprensa é um obstáculo entre os políticos e o povo." E o tema do discurso era a democracia...