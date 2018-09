Novidades para a horta

O pavilhão da Expoflora, em Holambra (SP), receberá, de 16 a 18 de junho, a maior feira de horticultura da América Latina: a 17.ª Exposição Técnica de Horticultura, Cultivo Protegido e Culturas Intensivas (Hortitec). A feira apresentará novidades em instalações, equipamentos, insumos e outras tecnologias para flores, frutas, hortaliças, setor florestal e demais culturas intensivas.

"A cada ano buscamos ampliar o leque dos expositores, para apresentar novidades e integrar clientes dos vários elos da cadeia produtiva. A ideia é gerar novos e bons negócios para todos", diz um dos diretores da empresa responsável pela organização do evento, RBB, Renato Opitz. A expectativa é que este ano mais de 24 mil pessoas visitem a exposição.

Cerca de 350 expositores do Brasil e exterior participarão do evento. Empresas das áreas de tecnologia agrícola, ferramentas, estufas, embalagens, vasos, telas, defensivos, fertilizantes, irrigação, sementes, mudas, bulbos, substratos, climatização, biotecnologia e assessoria técnica já confirmaram presença e garantem movimentar o mercado. Os organizadores preveem negócios da ordem de R$ 60 milhões, durante e após a feira.

O público que costuma visitar a Hortitec é bastante específico. "Como somente visita o evento quem tem real interesse no setor, a Hortitec acabou por se tornar passagem obrigatória para produtores e profissionais interessados em conhecer as tendências do mercado, trocar experiências, fazer e programar negócios."

A programação de capacitação inclui oficinas e ciclo de palestras. Os cursos têm coordenação da Flortec Consultoria Treinamento e promoção do Sebrae. Já as oficinas de capacitação serão ministradas pelo especialista em nutrição de plantas e microclima, formado na Universidade de Agricultura Wageningen, na Holanda, Edwin Holman.

Livro. Um dos destaques este ano será o lançamento do livro Produção de Mudas de Hortaliças, resultado de uma parceria com o professor Keigo Minami, da Esalq/USP, de Piracicaba (SP). O lançamento será no dia 16, a partir das 10 h0ras, no estande da Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas (Abcsem).

Programação

16 e 17 de junho

9 horas

Oficinas técnicas sobre sanidade vegetal e nutrição

18 de junho

9 horas

Ciclo de palestras sobre produção e comercialização

18 de junho

14 horas

Palestra Aumento no Consumo de Hortaliças: um desafio para o setor