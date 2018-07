Novo abrigo terá câmeras e painéis eletrônicos

O projeto de lei que pretende autorizar a megalicitação do mobiliário público foi enviado ontem para a Câmara Municipal pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM). Dessa forma, se oficializa a propaganda em relógios de ruas, pontos e abrigos de ônibus.

Pelo texto, uma novidade prevista é que parte dos novos abrigos de ônibus deverá ser dotada de câmeras de monitoramento com acesso remoto e painéis eletrônicos de mensagens que poderão ter marcação sincronizada de hora, indicação das linhas e previsão de chegada dos veículos. As imagens do entorno, em tempo real, serão utilizadas pela polícia, pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) para monitorar o trânsito, acidentes e áreas de alagamentos.

Outros 16 mil abrigos paulistanos previstos não terão câmeras. Haverá ainda 14 mil pontos de parada que não poderão veicular anúncios. Os relógios de rua, que vão preservar o modelo atual, ostentarão, além do horário, a temperatura e os índices de poluição e também deverão ser dotados de câmeras e painéis eletrônicos de mensagens para exibir informações institucionais e outros dados.

Está prevista a instalação de até mil relógios. A concessão, nesse caso, será de 30 anos.