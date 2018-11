Novo acidente na Braskem fere 5 operários em Maceió

Segundo a companhia, o novo acidente ocorreu às 3h50. No horário, a produção estava paralisada e não houve vazamento de cloro. Em razão do problema, o sistema de produção da unidade está parado. Após o rompimento da tubulação, a equipe de pronto atendimento da Braskem removeu as vítimas para o Hospital Geral do Estado. Um dos trabalhadores foi liberado, mas os outros quatro continuam internados.

Em nota, a companhia disse que a Braskem e a Mills (empresa prestadora de serviços) "estão prestando toda assistência necessária às famílias, bem como realizando acompanhamento para garantir os devidos cuidados médicos aos trabalhadores".

No último sábado, um vazamento de gás na mesma unidade atingiu vários moradores da região. O vazamento causou intoxicação em centenas de pessoas, principalmente crianças e idosos, nos bairros de Pontal e Trapiche da Barra, no extremo sul de Maceió, e na região da Ilha de Santa Rita.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram para o local socorrer as vítimas. Mais de 100 pessoas deram entrada no hospital da região, com sintomas de intoxicação respiratória. O vazamento do sábado foi controlado por volta das 20h45.