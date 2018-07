Novo advogado de Bruno volta atrás em declarações

Macarrão é Luiz Henrique Ferreira Romão, braço direito do atleta e, como o amigo, é julgado pelo sequestro, cárcere privado, assassinato e ocultação de cadáver de Elisa.

Nesta terça-feira, Bruno destituiu seu principal advogado, Rui Caldas Pimenta, e o atual defensor do goleiro, Francisco Simim, substabeleceu Lenoir para que o criminalista e professor de Direito possa atuar no julgamento. Depois de passar a integrar a defesa do goleiro, o advogado apagou os comentários a respeito do julgamento de sua página pessoal no microblog, mesma ferramenta que usou para noticiar sua adesão à defesa de Bruno.

A reportagem de O Estado de S.Paulo, porém, fez uma cópia da página com as declarações anteriores, que incluem críticas à atuação dos advogados que participam do julgamento. "A defesa vai continuar falando asneira e o Bruno será condenado a mais de 38 anos", disse o advogado.

Depois de passar a integrar a equipe de Simim, porém, o pensamento mudou e Tiago afirmou que pretende manter a linha defendida por Rui Pimenta, de que Elisa não foi assassinada, já que o corpo da jovem, vista pela última vez no início de junho de 2010, nunca foi encontrado.

"Não muda nada na defesa. Eu vim só para reforçar essa defesa", afirmou Lenoir. Já Simim minimizou as declarações anteriores do colega e afirmou que pretende manter a linha que já seria adotada por Rui Pimenta. "Não houve crime", declarou.