Novo anticoagulante reduz risco de AVC em 21%

Um anticoagulante experimental desenvolvido nos Estados Unidos poderá reduzir a frequência de acidentes vasculares cerebrais (AVC), afirmaram as farmacêuticas Bristol-Myers Squibb (BMS) e Pfizer. A droga, apixaban - que será lançada com o nome comercial Eliquis -, teve resultados superiores aos da varfarina, há décadas o tratamento de referência.

Segundo um estudo de fase 3 - a última antes de ser pedida a permissão de vender um medicamento - feito com 18.201 pacientes que sofrem de fibrilação arterial - forma mais comum de arritmia cardíaca e uma das causas de AVC -, o risco de sofrer um derrame foi 21% menor em comparação com pessoas tratadas com varfarina. O risco de uma hemorragia massiva foi 31% menor e o de morrer, 11%.

Esses resultados foram apresentados ontem no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, em Paris, e publicados no New England Journal of Medicine. A pesquisa foi feita em 1.034 hospitais de 39 países. De acordo com os autores do estudo, 5 milhões de americanos e 6 milhões de europeus sofrem de fibrilação arterial. O remédio teria um mercado de até US$ 20 bilhões por ano. / AFP e REUTERS