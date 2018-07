Novo arrastão em albergue faz 34 vítimas no Rio Sete homens armados com pistolas e granadas invadiram um albergue na madrugada de hoje na região da Lapa, no Rio de Janeiro, e assaltaram 34 turistas. Na madrugada de ontem, pelo menos quatro homens invadiram um albergue em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, roubando cerca de 15 turistas que estavam no local, segundo informações da Polícia Militar (PM). Segundo informações iniciais da Polícia Militar, por volta das 3 horas um funcionário do albergue abriu a porta para um homem que pedia para ir ao banheiro. Ao abrir, o funcionário foi rendido e os bandidos invadiram o local. As vítimas registraram a ocorrência na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat), no Leblon, segundo a PM.