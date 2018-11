Novo ataque com trator fere dez em Jerusalém

A polícia em Jerusalém matou a tiros o motorista de uma escavadeira que jogou o veículo contra carros que passavam. Dez pessoas, incluindo um bebê, teriam ficado feridas.Um civil armado disparou inicialmente contra o condutor da escavadeira antes que o motorista fosse morto pela polícia de fronteira israelense.Um ônibus e vários carros foram atingidos e muitos integrantes das forças de segurança foram deslocados para o local.Pouco após o incidente, o correspondente da BBC em Jerusalém Paul Wood descreveu como a escavadeira bloqueava a rua, com algumas partes em cima dos carros que tentou esmagar e buracos de balas visíveis em suas janelas.O incidente ocorreu perto do hotel Rei Davi, onde o virtual candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, deve chegar dentro de poucas horas para uma visita a Israel.Segundo as últimas informações, o motorista da escavadeira seria um árabe israelense.Mas sua identidade não foi revelada, nem o motivo do ataque. Acredita-se que ele era simplesmente um homem perturbado sem motivações políticas.Mas o incidente desta terça-feira lembra outro ataque ocorrido há três semanas, com o mesmo tipo de veículo, no qual três pessoas morreram.Israelenses temem que este último incidente tenha sido uma cópia do ataque do começo de julho e que esta possa ser uma nova tática, segundo o correspondente da BBC.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.