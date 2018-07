Novo atentado mata ao menos 11 pessoas na Argélia

Pelo menos onze pessoas morreram em dois ataques a bomba em uma cidade do leste da Argélia nesta quarta-feira, segundo relatos da imprensa estatal do país. Os atentados aconteceram na cidade de Bouira, cerca de 120 km ao sudeste da capital Argel. A primeira explosão aconteceu em frente ao quartel militar da cidade, e a segunda, momentos depois, um hotel. O primeiro ataque destruiu a frente do quartel. Segundo testemunhas, as explosões puderam ser ouvidas a centenas de metros de distância. Há relatos ainda não confirmados de que os ataques foram realizados com carros-bomba. Os atentados acontecem apenas um dia depois que um suicida matou 43 pessoas ao entrar com um carro cheio de explosivos em uma academia policial na cidade de Issers, ao leste da capital. A Argélia tem sofrido vários ataques cuja responsabilidade é atribuída a insurgentes islâmicos ligados à Al-Qaeda. Muitos dos ataques têm se concentrado na região ao leste e sul de Argel. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.