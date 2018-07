Novo balanço parcial mostra 3,6 mi de vacinações em SP A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo divulgou novo balanço parcial da campanha de vacinação contra rubéola e paralisia infantil realizada hoje. Até 15 horas, 2.225.564 pessoas foram vacinadas contra rubéola e 1.423.130 contra a paralisia infantil no Estado, totalizando 3.648.694 imunizados nos 645 municípios de São Paulo. Do total de vacinados contra a rubéola, 1.010.267 foram homens e 1.215.297, mulheres. Na campanha contra a rubéola, que vai até 12 de setembro, a secretaria pretende aplicar a vacina dupla viral, que protege também contra o sarampo, em 13,5 milhões de paulistas entre 20 e 39 anos, o que representa 95% do total de pessoas nessa faixa etária que vivem no Estado. Já a segunda fase da campanha de vacinação contra a paralisia infantil estava programada somente para hoje (9). A Secretaria tinha como meta imunizar 2,9 milhões de crianças menores de cinco anos contra a poliomielite. O balanço completo da segunda campanha de vacinação contra a paralisia infantil e do primeiro dia da campanha contra a rubéola deve ser divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado na próxima segunda-feira (11).