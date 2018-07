Novo catalisador torna viável 'plástico verde' Uma nova classe de catalisadores pode transformar biomassa de origem vegetal em etileno e propileno, unidades constitutivas do plástico comum. A descoberta mereceu divulgação na edição passada da Science. Atualmente, boa parte desses compostos vem do petróleo. O estudo descreve um método mais verde para a produção de plástico. Existem catalisadores capazes de transformar biomassa em etileno, mas uma grossa camada de poeira costuma sobrar no fim da reação química, o que pode prejudicar equipamentos utilizados no processo. Além disso, a reação produz metano, um gás do efeito estufa.