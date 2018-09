Novo CD de Bruni 'teria referências a Sarkozy'

A pouco mais de dois meses do lançamento do novo disco da cantora e primeira-dama da França, Carla Bruni, aumentam os boatos de que algumas canções do álbum fazem referência à relação da ex-top model com o presidente francês, Nicolas Sarkozy. Segundo o jornal inglês The Daily Telegraph, Carla Bruni adaptou a canção You belong to me, gravada por Bob Dylan, com frases que fazem referência à viagem que fez com Sarkozy ao Egito, em dezembro do ano passado. "Veja as pirâmides ao longo do Nilo. Somente se lembre, querido, você pertence a mim", afirma Bruni na música. O Egito foi a primeira viagem internacional do casal, que passou o natal do ano passado no luxuoso hotel Old Winter Palace, em Luxor. Segundo a imprensa, foi nessa viagem que Sarkozy pediu Carla Bruni em casamento. Eles se casaram em Paris, no dia 2 de fevereiro, menos de dois meses após terem sido fotografados em público pela primeira vez. Especulação A imprensa francesa já vem especulando sobre as letras das canções do novo álbum de Bruni, chamado Comme si de rien n'était ("Como se nada fosse", em tradução livre), que será lançado na Europa no dia 21 de julho. Mas o agente da cantora, Bertrand de Labbey, afirma que 95% das músicas do disco, que vem sendo preparado há dois anos, foram escritas antes do início do namoro com o presidente francês. Ainda segundo o The Daily Telegraph, as últimas linhas da canção incluem as palavras "cruzar o oceano em um avião de prata, somente se lembre que vai estar em casa em breve... você pertence a mim". Segundo o jornal, trata-se de uma possível referência às constantes viagens internacionais do presidente Nicolas Sarkozy. O jornal francês France Soir, um dos primeiros a escutar a versão de Carla Bruni para a canção de Bob Dylan, já afirmou que a primeira-dama francesa é muito inteligente para que as referências sejam simples coincidências. O terceiro disco de Carla Bruni traz 14 faixas, a maioria escritas e compostas pela própria cantora. Seu primeiro álbum Quelqu'un m'a dit ("Alguém Me Disse", em tradução livre) foi um sucesso de vendas. Mais de 1 milhão de exemplares foram vendidos na França e 80 mil no exterior. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.