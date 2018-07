Novo CEO da Stora Enso é incumbido de elevar lucro com papel

A empresa, com vendas anuais de cerca de 10 bilhões de euros (14 bilhões de dólares), tem lutado há anos com a queda no consumo de papel, e já tomou uma série de medidas de racionalização.

Mesmo assim, o lucro operacional com a fabricação de papel respondeu por apenas 20 por cento do total do grupo no primeiro trimestre, apesar de representar 40 por cento da receita.

O presidente do Conselho da empresa, Gunnar Brock, disse nesta segunda-feira que uma produção de papel mais rentável era uma prioridade para a companhia, ainda que os problemas da Stora Enso fossem menores do que os enfrentados pela maioria de seus rivais.

Sundstrom, de 54 anos, é atualmente chefe da maior divisão da Stora Enso, de papel e produtos de madeira. Ele sucede Jouko Karvinen, que disse em abril que deixaria o cargo depois que um sucessor fosse encontrado.

(Por Sakari Suoninen)