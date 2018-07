Marcos recentes foram o reconhecimento da união entre homossexuais como uma família, em 2011, pelo Supremo Tribunal Federal e, em alguns Estados, a possibilidade do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Hoje, casamentos e uniões estáveis têm praticamente as mesmas garantias.

Também foi criado o divórcio direto (sem separação) e em cartório, quando não há filhos menores nem disputas. / L.B.F.