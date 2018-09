Novo código impedirá País de cumprir meta de clima Com as mudanças propostas pelo deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) no Código Florestal, o Brasil terá mais dificuldade para atingir as metas assumidas nas negociações climáticas internacionais, afirmou ontem a secretária nacional de Mudanças Climáticas, Branca Americano. "Será um desafio muito maior."